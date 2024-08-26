В Россельхознадзоре отметили, что качество пшеницы урожая-2024 выше прошлогоднего

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Качество пшеницы урожая 2024 года после обследования 32 млн тонн зерна по всей РФ выше, чем годом ранее. Об этом сообщила замдиректора Центра оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак.

"Пшеница российская на эту дату исследования лучше, чем в предыдущем году. Например, пшеницы 3-го класса у нас на 5% больше, нежели чем на эту дату 2023 года", - сказала Шостак журналистам в понедельник.

Она подчеркнула, что в целом после обследования урожая 2024 года, по состоянию на 26 августа, пшеницы 3-го класса было выявлено 25%, пшеницы 4-го класса – 51% и 5-го класса – 24%.