Зерновой союз объяснил снижение урожая пшеницы падением инвестиций в отрасль

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главной причиной снижения урожая пшеницы в этом году является не неблагоприятная погода, а резкое падение инвестиций в ее выращивание, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Инвестиции в выращивание пшеницы в РФ резко снижаются, по этой культуре мы вообще потеряли инвестиционный ресурс, он упал до безумно низких значений", - заявил Злочевский на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" в пятницу в Москве.

Согласно его презентации, в 2023 году, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал выращивания пшеницы составили 1,3 млрд рублей против 6,2 млрд рублей в 2022 году. При этом инвестиции в выращивание всех сельхозкультур были на уровне 133,7 млрд рублей против 131,3 млрд рублей соответственно.

"Картина разная между пшеницей и всеми остальными культурами. В этих условиях понятно, почему рынок ищет нишевые культуры и, соответственно, уходит в них, поскольку в них рентабельность сохраняется", - сказал глава союза.

"Сейчас очень активно идут ссылки на погоду, на то, что нам в этом сезоне не везет с климатом. Но скажу честно – смешно. Такие ссылки появляются каждый раз, когда в рынке происходят неурядицы. Все начинают ссылаться на погоду", - сказал он, отметив, что и засухи, и возвратные майские заморозки бывают в РФ регулярно.

Как считает Злочевский, основная причина снижения урожайности – падение технологичности отрасли на фоне снижения инвестиций. "Когда мы говорим про падение урожайности, то надо иметь в виду, что влияние нетехнологичных процессов гораздо больше, чем влияние погоды", - отметил он.

Согласно его презентации, сбор зерна, по прогнозу союза, в этом году составит 126,3 млн тонн, в том числе 83,1 млн тонн пшеницы.

В 2023 году урожай зерна составил 144,9 млн тонн, из которых 92,8 млн тонн пшеницы.