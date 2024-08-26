Российские активы Caterpillar переданы местной управляющей компании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские активы американской Caterpillar, включая завод спецтехники в городе Тосно Ленинградской области (ООО "Тосно", ранее - ООО "Катерпиллар Тосно") и московскую лизинговую "дочку" (ООО "Файненшл", ранее – ООО "Катерпиллар Файненшл"), перешли от фонда Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна под контроль зарегистрированного в начале года московского АО "Управляющая компания "Космос Капитал", следует из данных ЕГРЮЛ.

Активами американского производителя спецтехники с середины июня владело зарегистрированное летом 2022 года московское ООО "Инвестиционные решения" (ранее ПСК - Новые решения"), собственниками которого с начала лета были ЗАО "Балчуг Капитал" (99%), подконтрольное армянскому фонду Balchug Capital, и Артем Орусь (1%).

По данным ЕГРЮЛ, с 23 августа производственная и лизинговая "дочки" Caterpillar стали контролироваться зарегистрированным в конце января московским АО "УК Космос Капитал" с уставным капиталом в 30 млн руб. через комбинированный закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Неон".

Генеральным директором АО является Роман Пузанов – бывший гендиректор ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции". Последнее на 100% подконтрольно ООО "Си-Эф-Си Менеджмент" члена совета директоров "Инарктики" Екатерины Черновой (60%) и Ирины Пилюгиной (40%). На сайте ООО "Си-Эф-Си Менеджмент" говорится, что CFC Management – российская частная инвестиционная группа, независимый консультант по управлению капиталами и комплексному сопровождению проектов в РФ и за рубежом. С 2017 года в структуре группы находится дочерняя компания "CFC Прямые Инвестиции", которая в июне 2018 года получила лицензию на право осуществления деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

Оперативный комментарий пресс-службы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о сделке с активами Caterpillar "Интерфаксу" получить не удалось.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. Тосненский завод является правопреемником СП "Невамаш", зарегистрированного в 1994 году, когда Caterpillar начал выпуск комплектующих для спецтехники совместно с "Кировским заводом".

Предприятие приостановило работу весной 2022 года на фоне введения санкций и логистических сбоев, последовавших за началом военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин своим распоряжением одобрил передачу активов Caterpillar российскому инвестору в конце 2023 года.

Выручка тосненского завода Caterpillar, согласно его отчетности, в 2021 году была на уровне 5,9 млрд руб., тогда как по итогам 2023 года рухнула до 210 млн руб. Компания три года подряд отражает чистый убыток: в 2021 году он составил почти 900 млн руб., в 2022-2023 годах – по 2 млрд руб. соответственно. Бывшая лизинговая "дочка" Caterpillar в 2021 году отражала оборот в 10,3 млрд руб. и прибыль выше 1,5 млрд руб. По итогам прошлого года выручка упала до 800 млн руб. с небольшим, убыток превысил 1 млрд руб.