"Вымпелком" полностью отключил 3G в Москве

Оператор перераспределил частоты в пользу 4G

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в Москве отказалось от сети 3G, на которую приходится около 1% трафика; завершил проект по перераспределению радиочастот из 3G в 4G, говорится в сообщении оператора.

Завершающим этапом модернизации сети в столице стал перевод частотного ресурса в диапазоне 900 МГц из 3G в 4G. Перевод происходил бесшовно для абонентов, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что частоты 2100 МГц "Вымпелком" перевел в LTE из 3G в Москве еще в 2021 году.

Как говорится в сообщении, в рамках проекта "Вымпелком" улучшил доступность мобильного интернета 4G и голосовой связи по технологии VoLTE (Voice over LTE) в жилых районах с плотной застройкой, внутри зданий с толстыми стенами, в подвальных помещениях и на подземных парковках столицы. Доля голосового трафика через сети 4G в Москве у оператора составляет 67%. При этом голосовая связь в формате 2G остается доступной.

Ранее "Вымпелком" перевел радиочастоты в диапазоне 900 МГц в пользу 4G в Московской области, решив проблему доступности связи в малых населенных пунктах и СНТ за счет увеличения покрытия 4G на всей территории Подмосковья, отмечает оператор.

Доля интернет-трафика в сети 3G на момент отключения технологии составляла чуть больше 1%, а процент реальных пользователей с каждым годом стремился к нулю, сообщил директор Московского региона ПАО "Вымпелком" Олег Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Другие операторы пока не планируют полностью отказываться от 3G – в интересах абонентов, чьи устройства поддерживают только этот стандарт.

Так, в "Мегафоне" заявили "Интерфаксу", что для повышения эффективности своей сети оператор проводит программу рефарминга – переводит частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G, в стандарт LTE

"Однако мы сохраняем при этом часть ёмкости, чтобы обеспечивать доступ к связи для абонентов, чье оборудование не поддерживает LTE", - сказали в пресс-службе "Мегафона".

В Tele2 заявляли, что оператор не будет полностью отключать сети третьего поколения связи, пока в сети остаются владельцы устройств, поддерживающих только 3G. "Отключение сетей данного стандарта означало бы лишить таких клиентов сервиса передачи данных, либо принудительно подталкивать их к покупке смартфонов 4G", - сказали в пресс-службе Tele2.

В компании считают, что отключение сетей 3G требует "взвешенного эволюционного подхода". "Оно зависит, в том числе, от наличия у оператора в конкретном субъекте РФ частотного ресурса, достаточного для обслуживания в слое 2G 100% голосового трафика. Технология LTE не может передавать голос, а способная это делать VoLTE требует высокого проникновения устройств с поддержкой стандарта в сетях операторов, чего пока не произошло", - добавили в Tele2.

ПАО "МТС" в январе сообщило, что к концу 2023 года завершило перевод всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона. При этом МТС сохранил сети 3G, работающие в диапазоне 900 МГц, для абонентов, чьи устройства не поддерживают LTE.

Ранее в Минцифры РФ заявляли, что процесс отключения сетей 3G в России завершится в 2027-2030 годах.