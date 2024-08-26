FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ за семь месяцев на 9,3%, в июле – на 6%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за семь месяцев 2024 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,852 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 5% до 1,643 млн TEU, экспорт – на 9% до 1,05 млн TEU, внутренние перевозки – на 13% до 808 тыс. TEU, транзитные перевозки – на 23% до 351 тыс. TEU.

При этом из-за сохраняющихся инфраструктурных ограничений на Восточном полигоне отправки контейнеров с экспортными грузами в направлении дальневосточных портов упали на 27% по итогам января-июля 2024 г., до 226 тыс. TEU. Также за отчетный период сократились на 12% импортные контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы из Китая в Россию, до 384 тыс. TEU, отмечают в компании.

По данным FESCO, в июле 2024 г. рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 543 тыс. TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.