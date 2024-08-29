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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Чистая прибыль FESCO по МСФО в I полугодии сократилась в 17,6 раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль FESCO по МСФО в первом полугодии 2024 г. снизилась в 17,6 раз к уровню аналогичного периода 2023 г. до 1,781 млрд руб. с 31,295 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выручка сократилась на 14,5%, до 78,372 млрд руб.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

FESCO МСФО
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