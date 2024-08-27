"Доброфлот" построит на заводе в Приморье плавдок по заказу ГТЛК

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (ЛРСЗ, Приморский край, входит в группу компаний "Доброфлот") начало строить плавучий док дока проекта ЛРЗ2023ПД по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания", сообщила пресс-служба ГТЛК.

Закладка состоялась 24 августа.

Контракт на плавучий док грузоподъемностью 1,5 тысячи тонн был подписан в августе 2024 года в рамках реализации инвестпроекта ГТЛК с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России.

Строительство платформы должно быть завершено до середины сентября 2028 года.

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит Ливадийскому РСЗ на треть увеличить производственные мощности.

Проект ЛРЗ2023ПД разработан в России. Готовая платформа будет соответствовать классу КЕ R3 Berth-connected ship floating doc Российского морского судоходного регистра.

ГК "Доброфлот" объединяет ряд предприятий, в том числе АО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир", АО "Южморрыбфлот", ООО "Примрыбфлот" и ЛРСЗ. У компании более 20 единиц собственного флота, в том числе 15 рыбодобывающих судов, 3 рыбоперерабатывающих плавзавода, 5 транспортных судов-рефрижераторов.

"Доброфлот" также имеет собственные производства филе и полуфабрикатов из рыбы в Приморском крае и Тульской области.