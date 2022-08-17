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"Доброфлот" ввел в Приморье один из крупнейших холодильников для рыбы на Дальнем Востоке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ГК "Доброфлот" (Приморский край, один из крупнейших производителей рыбных консервов в РФ) построила и ввела в Приморском крае холодильный склад для рыбы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Мощность нового холодильного комплекса, одного из крупнейших на Дальнем Востоке, составляет 15 тыс. тонн единовременного хранения, стоимость инвестиций не раскрывается.

В среду на рыбоперерабатывающих предприятиях "Доброфлота" в ТОР "Большой Камень" побывал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

АО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" (входит в ГК "Доброфлот") в 2020 году построило завод по производству филе минтая в ТОР "Большой Камень" в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции".

"Сегодня завод обрабатывает более 150 тонн сырья в смену, произведенное на нем филе минтая реализуется на внутреннем рынке", - сообщили "Интерфаксу" в "Доброфлоте".

После строительства нового холодильника на базе предприятия создан логистический центр для доставки продукции по всей стране.

Основная часть продукции "Доброфлота" реализуется на внутреннем рынке. В 2021 году объем продаж в РФ продукции с высокой степенью переработки составил 9,1 млрд рублей, свежемороженой рыбы – 3,3 млрд рублей, экспорт – 301,6 млн и 2,4 млрд рублей соответственно.

ГК "Доброфлот" объединяет различные предприятия рыбной отрасли, в том числе АО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир", АО "Южморрыбфлот", ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" и ООО "Примрыбфлот". Ежегодно производит 170 млн банок рыбных консервов. У компании 21 единица собственного флота, в том числе 15 рыбодобывающих судов, 3 рыбоперерабатывающих плавзавода, 3 транспортных судна-рефрижератора. Группа владеет крупнейшим в России по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом и крупнейшим рыбоперерабатывающим плавзаводом "Всеволод Сибирцев".

Доброфлот Приморский край
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