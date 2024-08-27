ВВП Германии во II квартале снизился на 0,1%, как и ожидалось

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% к предыдущему кварталу, сообщило Федеральное статистическое агентство ФРГ Destatis, представив окончательные данные.

Результат совпал с предварительной оценкой.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

В первом квартале экономика ФРГ увеличилась на 0,2%.

ВВП Германии не изменился в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Предварительно сообщалось о его снижении на 0,1%, и аналитики не ожидали пересмотра этих данных.

Потребительские расходы в ФРГ в апреле-июне снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы выросли на 1%.

Валовые вложения в основной капитал упали на 4,1%, экспорт уменьшился на 0,2%, импорт не изменился.

Предварительная информация за текущий квартал будет представлена 30 октября.