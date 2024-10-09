Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики страны на 2024 год: теперь оно ожидает снижения ВВП на 0,2%, тогда как в апреле прогнозировался рост на 0,3%.

В 2023 году ВВП Германии уменьшился на 0,3%. Спад в течение двух лет подряд будет зафиксирован впервые с начала 2000-х годов, пишет Financial Times.

"Ситуация неудовлетворительная, - заявил 9 октября министр экономики ФРГ Роберт Хабек. - Экономика Германии не показывала сильного роста с 2018 года".

Он отметил необходимость срочного решения "структурных проблем" в экономике, среди которых высокая стоимость энергоносителей, нехватка квалифицированных кадров, а также избыточная бюрократия. Структурные проблемы, по словам Хабека, усугубляются глобальными вызовами.

Экономика ФРГ страдает в результате высоких процентных ставок, инфляции и сложной геополитической обстановки, пишет FT. Эти проблемы ограничивают потребительский спрос и инвестиционную активность. Некоторые компании, жалуясь на существенные затраты на рабочую силу и энергоресурсы, а также высокую долговую нагрузку и политическую нестабильность, обсуждают возможность переноса производства в другие страны.

В 2025 году, по прогнозу правительства ФРГ, экономика страны вырастет на 1,1%, в 2026 году - на 1,6%.

Прогнозы оживления экономики связаны с ожиданиями увеличения частного потребления, роста спроса на промышленные товары за рубежом, а также восстановления инвестиционной активности.

В последний раз снижение ВВП Германии в течение двух лет подряд было зафиксировано в 2002 (-0,2%) и 2003 (-0,5%) годах.