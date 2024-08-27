Выручка "ВУШ Холдинга" в I полугодии по МСФО выросла на 42% до 6,3 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО в I полугодии составила 6,3 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

По словам финансового директора компании Александра Синявского, приведенным в сообщении, доля зарубежного бизнеса в выручке группы выросла более чем в два раза – с 4% до 9,4%.

Показатель EBITDA услуг кикшеринга составил 2,8 млрд рублей, увеличившись на 36%. Рентабельность по EBITDA кикшеринга снизилась до 44% с 46%.

Чистая прибыль упала в 4,9 раза до 259 млн рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в "ВУШ Холдинге", на балансе компании находится большая часть денежных средств в валюте, и укрепление рубля привело к отрицательной переоценке.

Без учета влияния курсовых разниц чистая прибыль составила 616 млн рублей, снизившись на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Основная причина снижения прибыли – рост процентных расходов и амортизация парка СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), пояснили в компании.

Чистый долг "ВУШ Холдинга" на конец I полугодия 2024 года составил 10,4 млрд рублей (на конец I полугодия 2023 года - 4,6 млрд рублей). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2х против 1,2х по итогам I полугодия 2023 года.

Как пояснили в "ВУШ Холдинге", рост чистого долга обусловлен тем, что компания нарастила парк СИМ на 50%, что потребовало привлечения допфинансирования в виде кредитов и облигаций.

Как говорится в сообщении, общее количество СИМ, подключенных к сервису Whoosh, по итогам I полугодия составило 200 тыс., увеличившись на 50% с 133 тыс.

Количество локаций, обслуживаемых сервисом Whoosh, выросло на 15% до 60. Общее количество поездок составило 63,1 млн, увеличившись на 57%.

Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса Whoosh возросло на 48% до 24,2 млн.

Количество поездок на активного пользователя повысилось на 35% до 13,6.

Whoosh – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, по итогам которого доля акций в свободном обращении составила около 10% уставного капитала. Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382 тыс. 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.