Выручка "ВУШ Холдинга" от кикшеринга за 9 месяцев выросла на 32%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга (без учета выручки от продаж самокатов и прочих товаров) за 9 месяцев по МСФО составила 12,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Показатель EBITDA услуг кикшеринга составил 6,5 млрд рублей, увеличившись на 33% год к году. Рентабельность по EBITDA выросла до 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 года.

Чистая прибыль сократилась на 5,9% - до 2,9 млрд рублей. Без учета курсовых разниц чистая прибыль составила 2,94 млрд рублей, показав рост на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 7,4 млрд рублей, соотношение чистого долга и показателя EBITDA выросло до 1,2 с 0,6 за тот же период 2023 года.

По словам финансового директора "ВУШ Холдинга" Александра Синявского, на конец сентября на счетах компании было более 6,3 млрд рублей, при этом оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на 3,2 млрд рублей.

"Один из ключевых фокусов в будущем сезоне - операционная эффективность процессов: повышение доступности флота, расстановка СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ) по городам и внутри городов, оптимизация перезарядки и ремонта, дальнейшая локализация компонентов", - сказал Синявский.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейший акционер - гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года free float составляет 19%.