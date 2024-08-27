Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое за последний год

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму свыше $1 млн, выросло почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по состоянию на конец июня 2024 года достигло 172,3 тысячи человек, говорится в исследовании Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners.

В том числе биткойновыми миллионерами теперь являются 85 тысяч человек, что на 111% больше, чем годом ранее.

За минувший год в мире появилось шесть новых криптомиллиардеров, и теперь их стало 28. Количество людей, чей криптовалютный портфель превышает $100 млн, увеличилось на 79%, до 325 человек.

"Из шести новых криптомиллиардеров, появившихся за последний год, пятеро нарастили свое состояние за счет биткойнов, что подчеркивает доминирующую позицию этой криптовалюты в плане привлечения долгосрочных инвесторов, покупающих активы на большие суммы", - написал аналитик New World Wealth Эндрю Эмойлс.

За последний год биткойн вырос в цене в 2,4 раза. Криптовалюта торговалась в районе $26,1 тыс. год назад, в ходе торгов во вторник котировки составляют порядка $62,5 тыс.