Биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Курс биткойна с начала сентября подскочил на 12,3%, что является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году, по данным Dow Jones Market Data.

Поддержку биткойну оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания новых снижений ключевой ставки Федрезерва.

К 9:49 по московскому времени 30 сентября биткойн дешевеет на 2,3% и торгуется на уровне $64 437. С начала года криптовалюта прибавила 53,3%, однако стоит примерно на 10% меньше, чем рекордный максимум в $73 798, зафиксированный в марте.

На прошлой неделе Китай объявил о введении ряда стимулирующих мер, направленных на поддержку экономики, включая рынки жилья и акций. Эти меры включают снижение краткосрочных процентных ставок и снижение требований к резервам капитала для банков.

Неделей ранее Федеральная резервная система США впервые за четыре года снизила ключевую процентную ставку. Теперь трейдеры видят примерно 30%-ную вероятность дополнительных снижений еще на 100 б.п. до конца года, по данным инструмента CME FedWatch, хотя месяц назад оценка составляла всего 6%.

Сочетание китайских стимулов и смягчения денежно-кредитной политики в США приведет к увеличению глобальной ликвидности, тем самым создав благоприятную среду для биткойна и других рисковых активов, отметил старший вице-президент StoneX Дэвид Крогер.