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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:06

Ryanair отменит часть рейсов в Берлин из-за дороговизны обслуживания

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair Holdings сократит число самолетов, базирующихся в международном аэропорте Берлин-Бранденбург, до семи с девяти на фоне высокой стоимости обслуживания, говорится в пресс-релизе компании.

Ryanair отменит шесть маршрутов из берлинского аэропорта и сфокусируется на развитии в таких странах, как Италия, Испания и Польша.

"В период, когда Берлин должен расти, Ryanair не оставили иного выбора кроме как сократить присутствие на 20% из-за заоблачных цен на размещение воздушных судов", - сказал гендиректор авиакомпании Эдди Уилсон, добавив, что руководство аэропорта и власти Германии не предприняли мер по решению проблемы.

С начала года капитализация Ryanair сократилась на 16,25%, до почти 17 млрд евро.

Ryanair Берлин Эдди Уилсон Германия Ирландия Берлин-Бранденбург
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