Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $80,3 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по московскому времени опустились на $1,09 (1,34%), до $80,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $1,06 (1,37%), до $76,36 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 3% после того, как власти на востоке Ливии объявили о прекращении производства на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

По мнению аналитика Saxo Bank Оле Хансена, снижение цен во вторник "подчеркивает тот факт, что в отсутствие длительной приостановки поставок из Ливии котировки могут столкнуться с сопротивлением при попытке дальнейшего роста, и середина диапазона в $80-90 за баррель может оказаться для них потолком".

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней стоимости нефти Brent на 2025 год до $77 с $82 за баррель, отметив, в частности, ослабление спроса в Китае. Эксперты инвестбанка ожидают, что цена будет колебаться в диапазоне $70-85 за баррель в следующем году.