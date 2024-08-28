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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Brent стабильно торгуется у $79,6 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок почти не меняются утром в среду после первого за четыре сессии снижения днем ранее.

К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2 цента, до $79,57 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,88 (2,3%), до $79,55 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1 цент, до $75,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,89 (2,4%), до $75,53 за баррель.

Настрой трейдеров стал более негативным по сравнению с прошлым месяцем "из-за опасений по поводу мирового спроса, даже несмотря на сохранение дефицита предложения на физических рынках", написали аналитики ICICI Bank (SPB: IBN).

Они отметили, что снижение котировок сдерживают "сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.

API Brent WTI США Хезболла Ливия Израиль
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