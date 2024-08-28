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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 августа повысилась на 9,7%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 28 августа составит 908,5 рубля за тонну против 828,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысилась на 9,7%.

Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу - снизилась до 701,4 рубля с 1 тыс. 033,6 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,6 за тонну на пшеницу ($214,5 неделей ранее), $177,7 - на ячмень ($180,9), $198,8 - на кукурузу ($205,2).

Эти ставки будут действовать по 3 сентября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
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