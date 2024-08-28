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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду откатился ниже рубежа 2700 пунктов на фоне снижения цен металлов и нефти (фьючерс на Brent подешевел ниже $79 за баррель); в лидерах снижения выступают акции "Сегежа групп" (-9,9%).

К 12:08 по Москве индекс МосБиржи снижался на 1,2% до 2698,49 пункта, индекс РТС снижался на 1,2% до 929,25 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,8%.

Среди лидеров отката также выступают акции АФК "Система" (-3,8%), "НЛМК" (-2,9%), "РусГидро" (-2,7%), "ММК" (-2,4%), расписки OZON (-2,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%).

Рубеж 2700 пунктов индекс МосБиржи превысил в понедельник в результате коррекционного отскока рынка после 8-дневного безостановочного снижения.

Brent РТС Сегежа Мосбиржа
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