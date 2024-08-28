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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Что произошло за день: среда, 28 августа

Новые подробности дела Дурова, случаи лихорадки Западного Нила в России и проблемы с визами паралимпийцев

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Politico сообщило о розыске Николая Дурова по делу брата во Франции. По информации издания, расследование в отношении Telegram связано с отказом администрации мессенджера сотрудничать с полицией по делу о насилии над детьми. Между тем The Wall Street Journal сообщает, что Эммануэль Макрон ранее предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. В свою очередь Forbes пишет, что в Швейцарии расследуется дело против Павла Дурова в связи с обвинением бывшей возлюбленной в насилии над одним из их детей.

- Пять БПЛА атаковали Кировскую область. Губернатор Александр Соколов сообщил, что повреждений и пострадавших нет. Два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит".

- Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ. Росстат больше не приводит информацию о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.

- Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ. Показатель заболеваемости выше среднемноголетнего показателя на 13%.

- Рынок акций РФ просел ниже 2700п по индексу МосБиржи. В лидерах падения обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (-22,6%).

- Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию. Паралимпийский комитет России направил обращения "с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам РФ",

- На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом. На данном этапе машинист все же присутствует в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей.

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