Лососевая путина в РФ в 2024 году отстает от показателей двух предыдущих лет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лососевая путина в РФ в этом году отстает от показателей двух предыдущих лет, следует из данных Росрыболовства.

Как сообщило ведомство, к концу августа выловлено 201,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, больше всего - на Камчатке (123,6 тыс. тонн, 62% к общему объему). В Сахалинской области добыто 35,6 тыс. тонн, в Хабаровском крае - 31,5 тыс. тонн. Суммарная добыча в Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе составил порядка 10,5 тыс. тонн.

В частности, горбуши выловлено 133,6 тыс. тонн, нерки - 34,9 тыс. тонн, кеты - 28,2 тыс. тонн, кижуча - более 4 тыс. тонн, чавычи - 318 тонн, симы - 41,5 тонны.

Согласно материалам Росрыболовства, на 29 августа 2022 года (выловы лососей традиционно сравниваются между нечетными и между четными годами) было добыто 218,51 тыс. тонн. В 2023 году, который стал вторым после рекордного 2018 года, на конец августа вылов лососей составлял 559,5 тыс. тонн, в том числе 475 тыс. тонн горбуши.

Как сообщает Росрыболовство, в ряде районов лососевая путина уже завершается. В частности, в соответствии с региональной стратегией промысла 31 августа промышленное рыболовство горбуши и кеты будет прекращено у Северных Курил, горбуши - у восточного побережья Сахалина. В других районах промысел продолжается.

Как сообщалось, в 2023 году вылов лососей составил 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн. В 2022 году было добыто 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, в 2020 году - 299,2 тыс. тонн, в 2019 году - 498 тыс. тонн.

В этом году вылов лососей прогнозируется в 320 тыс. тонн.