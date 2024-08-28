Bloomberg сообщил о скорой сделке ADNOC по покупке Covestro за 11,7 млрд евро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) намерена дать "зеленый свет" сделке по покупке германской химкомпании Covestro AG за 11,7 млрд евро уже в сентябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, ADNOC почти завершила процесс due diligence Covestro, не обнаружив "красных флажков".

Ближневосточной компании, однако, по-прежнему необходимо получить разрешение от властей на сделку, которая станет крупнейшей в ее истории. На это может уйти несколько недель, отмечают источники агентства.

Акции Covestro в 16:15 по Москве в среду торгуются на уровне 55,48 евро, что на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов их цена поднималась до 56,9 евро - максимума с января 2022 года.

ADNOC начала официальные переговоры с Covestro в июне, предложив 62 евро за акцию германской компании.