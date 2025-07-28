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ЕК начала расследование покупки ADNOC химической компании Covestro

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия начала углубленное расследование для оценки приобретения компанией Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) компании Covestro в соответствии с положением об иностранных субсидиях (FSR), сообщает ЕК.

"Комиссия выразила предварительную обеспокоенность тем, что иностранные субсидии, предоставляемые Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), могут деформировать внутренний рынок ЕС", - говорится в сообщении.

ADNOC объявила о приобретении германской химкомпании за 11,7 млрд евро в октябре 2024 года, в мае 2025 года сделка была одобрена Еврокомиссией. "Проверка подтвердила, что ADNOC и Covestro в основном работают на разных уровнях цепочек поставок в химической промышленности и нефтехимии, существенного пересечения между их видами деятельности нет", - заявила тогда ЕК. ЕК посчитала, что после завершения сделки компании не смогут ограничить конкурентам доступ к важным ресурсам или клиентской базе.

28 июля ЕК заявила, что "предварительное расследование показывает, что ADNOC и Covestro могут получать иностранные субсидии, искажающие внутренний рынок ЕС". Возможные иностранные субсидии, в частности, включают неограниченную гарантию от ОАЭ, а также обязательство ADNOC увеличить капитал в Covestro.

"Комиссия имеет предварительные опасения, что иностранные субсидии могли позволить ADNOC приобрести Covestro по оценке и финансовым условиям, которые не соответствовали бы рыночным и которые не могли бы предложить инвесторы, не получающие субсидий. Комиссия также имеет предварительные опасения, что сделка может позволить ADNOC применять инвестиционные стратегии, которые повлияют на конкурентные условия на внутреннем рынке", - подчеркивает ЕК.

В ходе углубленного расследования ЕК, в частности, оценит, не исказили ли результаты покупки иностранные субсидии. "ADNOC могла предложить необычно высокую цену и другие выгодные условия, что могло удержать других инвесторов от подачи предложения. Комиссия была уведомлена о сделке 15 мая 2025 года. Теперь у нее есть 90 рабочих дней, до 2 декабря 2025 года, для принятия решения", - сообщает ведомство.

ADNOC является национальной нефтяной компанией Абу-Даби. Covestro (ранее Bayer MaterialScience AG) - химическая компания, специализирующаяся на поставках высокопроизводительных полимеров и компонентов для них.

Bayer ОАЭ ЕК Covestro ADNOC Еврокомиссия Германия
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