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Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ

Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Росстат полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ. Это следует из последнего доклада о динамике промышленного производства в стране.

В частности, ведомство больше не приводит информацию о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.

Росстат уточнил в докладе, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".

При этом Росстат продолжит публиковать месячную динамику производства кокса и нефтепродуктов. По данным ведомства, в июле выпуск такой продукции вырос на 7,2% к июню, но снизился к июлю 2023 года на 2,7%. За семь месяцев производство кокса и нефтепродуктов в РФ снизилось на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

В конце мая Росстат прекратил публикацию статистических данных о производстве в России автомобильного бензина. Согласно решению Минэнерго, на фоне существующей геополитической ситуации "раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников".

Росстат Правительство РФ
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