Оборот розничной торговли РФ в июле вырос на 6,1%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в июле в годовом выражении увеличился на 6,1%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,6%.

По сравнению с динамикой за июнь 2024 года темпы увеличения показателя несколько замедлились - тогда рост оборота составлял 6,3%.

За 7 месяцев 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 8,4%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле увеличился на 5,9% в годовом выражении, в то время как в июне рост составлял 5,3%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 6,2% (+7,3% в июне).

По итогам июля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,2%, непродовольственных - 52,8% (в июле 2023 года - 47,1% и 52,9% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в июле составил 4 трлн 719,9 млрд рублей, в январе-июле 2024 года - 30 трлн 561,8 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 6,1%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост оборота розничной торговли на 7,7% (в сентябре 2023 года прогнозировалось 3,6%).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4%.