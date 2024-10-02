В России в августе оборот розничной торговли вырос на 5,1%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В России в августе оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 5,1%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,7%.

Темпы роста показателя замедлились: в июле после уточнения данных показатель рос на 6,2%.

За январь-август 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 8%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе увеличился на 5,7% в годовом выражении, в то время как в июле рост составлял 6,2%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 4,7% (+6,3% в июле).

По итогам августа в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,6%, непродовольственных - 53,4% (в августе 2023 г. - 45,9% и 54,1% соответственно)

В номинальном выражении оборот розничной торговли в августе составил 4 трлн 869,7 млрд рублей, в январе-августе 2024 года - 35 трлн 454,6 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 6,6%. Обновленный в сентябре официальный прогноз Минэкономразвития рассчитывает на рост оборота розничной торговли на 8,6% (7,7% в апрельской версии).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли поднялся на 6,4%.