Чистая прибыль АПРИ по МСФО в I полугодии выросла на 41,1%, до 739 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль девелопера "АПРИ" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии составила 739,034 млн рублей, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Выручка за этот период выросла в 112 раз, с 85,826 млн до 9,588 млрд рублей.

Основная часть выручки, 3,4 млрд рублей, получена от реализации недвижимости проекта "Притяжение" (Челябинск), 2,49 млрд рублей - "Твоя привилегия" (Челябинск), 1,5 млрд рублей - "ФанПарк" (Челябинск). За первое полугодие 2023 года больше всего выручки, 75,130 млн рублей, получено от реализации недвижимости проекта "Твоя привилегия", 10,7 млн рублей - "Чурилово, Парковый" (Челябинск). От других проектов выручки не было.

"В 2024 году компании группы, осуществляющие реализацию проектов, были консолидированы, поскольку над ними был получен контроль", - говорится в отчетности.

Совокупные показатели выручки и объемы продаж по проектам группы за шесть месяцев 2023 года по компаниям, которые не были консолидированы (данные в отчетности представлены для сравнения) составили 5 млрд рублей.

Себестоимость выросла в 121 раз, составив 5,358 млрд рублей, валовая прибыль - в 101,8 раза, до 4,229 млрд рублей.

Результат операционной деятельности за первое полугодие составил 3,405 млрд рублей, что в 3,6 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Чистые финансовые расходы составили 1,598 млрд рублей, что в 4,9 раза больше, чем в январе-июне 2023 года. Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,9 раза, составив 1,806 млрд рублей. Чистая прибыль и общий совокупный доход выросли в 2,5 раза, до 1,316 млрд рублей.

Девелопер "АПРИ" этим летом в рамках IPO привлек 880 млн рублей. С учетом цены размещения в 9,7 рубля за акцию капитализация оценивается в 10,8 млрд рублей. Free float - около 9%.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и на острове Русском во Владивостоке, в Южном федеральном округе.

Группа "АПРИ" состоит из материнской компании и 29 юридических лиц (на 31 декабря 2023 года было 22 юрлица).

Согласно отчету, "АПРИ" принадлежит физлицам: 40,14% - Тимофею Карабинцеву, 19,23% - Александру Букрееву, 16,35% - Алексею Овакимяну, 12,02% - заместителю гендиректора по экономике и финансам Елене Бугровой, 8,22% - Иванову, 4,04% - прочим участникам.