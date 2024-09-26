Мажоритарный акционер АПРИ после его IPO снизил долю в компании до 84%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Доля мажоритарного акционера ПАО "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - в его уставном капитале после проведения IPO составляет 84,321377%, еще одного крупного владельца акций Виктора Иванова - 7,549466%, говорится в отчете девелопера.

До размещения, согласно проспекту допэмиссии, "ОК-Финанс" владела 91,7825% уставного капитала ПАО, Иванов - 8,2175%.

В отчете ПАО также сообщается, что после IPO free float составляет около 8%.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ОК-Финанс" на 43,7353% принадлежит Тимофею Карабинцеву, на 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент ПАО Владимир Савченков (4,4%).

Как сообщалось, "АПРИ" этим летом в рамках IPO привлек 880 млн рублей.

Уставный капитал "АПРИ" составляет 1 115 439 217 рублей, он разделен на акции номиналом 1 рубль каждая.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и на острове Русском во Владивостоке, в Южном федеральном округе.