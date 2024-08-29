Цена нефти Brent подросла до $78,8 за баррель после снижения накануне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабый подъем утром в четверг после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 по Москве составляет $78,78 за баррель, что на $0,13 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились на $0,9 (1,1%) до $78,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,16 (0,21%) до $74,68 за баррель. В среду контракт подешевел на $1,01 (1,3%) до $74,52 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов – на 815 тыс. баррелей.

Запасы топлива в Штатах продолжают сокращаться, однако "лето и летний сезон активного вождения подходят к концу", сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Можно было подумать, что рынок будет встревожен резким сокращением поставок нефти, однако многие трейдеры считают, что поставки будут достаточными. Серьезный дефицит случится, если Ливия в скором времени не восстановит экспорт", - добавил он.

Как сообщалось, власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.