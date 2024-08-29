Brent подорожала до $78,78 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно поднимаются днем в четверг, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

К 14:03 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,17%), до $78,78 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,34%), до $74,77 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,3% на новости о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей. Товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тысяч баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тысяч баррелей.

Определенную поддержку рынку оказывает новость о сокращении добычи в Ливии. Как сообщалось, власти на востоке страны объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.

"Мнения трейдеров разделились по поводу того, скажется ли приостановка экспорта из Ливии на планах ОПЕК+ относительно добычи, - написал аналитик Panmure Liberum Эшли Келти. - Пока непонятно, скорректирует ли ОПЕК+ свои планы ввиду негативных прогнозов спроса и опасений по поводу глобальной экономики".