Связанное с "Амурсталью" юрлицо стало материнской компанией Ашинского метзавода

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Урал-ВК" с 17 июля стало материнской компанией ПАО "Ашинский металлургический завод", говорится в отчетности метзавода.

Отмечается, что владельцами "Урал-ВК" являются "несколько физических лиц, никто из которых не обладает контролем над ней".

По данным ПАО, его уставный капитал составляет 498 млн 455,822 тыс. рублей, он разделен на акции номиналом 1 рубль каждая. Согласно отчету, на конец первого полугодия 100%-м "дочкам" ПАО принадлежало 109 млн 563,5 тыс. акций метзавода, или 21,9% его уставного капитала.

По состоянию на конец 2023 года группа не имела конечной материнской организации, отмечал Ашинский метзавод в предыдущем годовом отчете.

20 августа 2024 года стало известно, что "Урал-ВК" стало акционером Ашинского метзавода. Принадлежащая АО доля в уставном капитале Ашинского метзавода не раскрывается.

Ранее в августе "Урал-ВК" направило обязательное предложение о выкупе 78 млн 705,530 тыс. обыкновенных акций метзавода (15,8% уставного капитала) по цене 71 рубль за одну ценную бумагу. На выкуп АО может потратить 5,588 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Урал-ВК", зарегистрированное в январе 2023 года в Москве, специализируется на управлении холдинговыми компаниями. Генеральным директором "Урал-ВК" является Борис Царев, который также является генеральным директором АО "Армада", владеющего ООО "Амурсталь".

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года на Ашинском метзаводе был досрочно назначен новый генеральный директор – Константин Бакин. Ранее Бакин работал на заводе "Амурсталь". Кроме того, на внеочередном собрании 26 декабря 2022 года акционеры метзавода досрочно избрали новый совет директоров в составе 7 человек, пять из которых вошли в его состав впервые. При этом в число новых членов совета, помимо Бакина, тогда также вошли генеральный директор "Амурстали" Григорий Фрейдин и Павел Бальский.

По данным ЕГРЮЛ, Фрейдин также является генеральным директором ООО "УК "Амурсталь" (Москва, деятельность головных офисов). 50% уставного капитала УК "Амурсталь" принадлежит Бальскому, который также владеет по 50% в уставных капиталах зарегистрированных в Хабаровском крае ООО "Алькума", ООО "Сталком", ООО "Дальпромснаб".

Ашинский металлургический завод – крупный производитель аморфной и электротехнической стали, толстолистового проката.