Материнская компания Ашинского метзавода увеличила долю в его уставном капитале по итогам оферты

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - АО "Урал-ВК" приобрело долю в уставном капитале метзавода, говорится в сообщении компании.

Размер приобретенной доли в уставном капитале ПАО не уточняется.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об увеличении доли "Урал-ВК" по итогам обязательного предложения о приобретении акций ПАО, объявленного в августе.

Доля, принадлежащая "Урал-ВК" в уставном капитале Ашинского метзавода, не раскрывается.

Как сообщалось, АО "Урал-ВК" (Москва), аффилированное с "Амурсталью", 19 августа приобрело долю в уставном капитале Ашинского метзавода. В этот же день АО "Урал-ВК" направило обязательное предложение о выкупе 78 млн 705,530 тыс. обыкновенных акций метзавода (15,8% уставного капитала) по цене 71 рубль за одну ценную бумагу. Оферта действовала 73 дня.

Согласно обязательному предложению, "Урал-ВК" и его аффилированные лица владели 84,21% уставного капитала метзавода (419 млн 749,292 тыс. акций).

Уставный капитал ПАО "Ашинский метзавод" составляет 498 млн 454,822 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Сообщалось также со ссылкой на отчетность метзавода, что "Урал-ВК" с 17 июля стало материнской компанией ПАО. Владельцами "Урал-ВК" являются "несколько физических лиц, никто из которых не обладает контролем над ней".

По данным ЕГРЮЛ, АО "Урал-ВК", зарегистрированное в январе 2023 года в Москве, специализируется на управлении холдинговыми компаниями. Генеральным директором "Урал-ВК" является Борис Царев, который также является генеральным директором АО "Армада", владеющего ООО "Амурсталь".

Сообщалось также, что в декабре 2022 года на Ашинском метзаводе был досрочно назначен новый генеральный директор – Константин Бакин, который ранее работал на заводе "Амурсталь". Кроме того, на внеочередном собрании в конце прошлого года акционеры метзавода досрочно избрали новый совет директоров из семи человек, пять из которых вошли в его состав впервые. При этом в число новых членов совета, помимо Бакина, тогда также вошли генеральный директор "Амурстали" Григорий Фрейдин и Павел Бальский.

По данным ЕГРЮЛ, Фрейдин также является генеральным директором ООО "УК "Амурсталь" (Москва, деятельность головных офисов). 50% уставного капитала УК "Амурсталь" принадлежит Бальскому, который также владеет по 50% в уставных капиталах зарегистрированных в Хабаровском крае ООО "Алькума", ООО "Сталком", ООО "Дальпромснаб".

Информация о совете директоров и бенефициарах Ашинского метзавода на раскрывается.

Согласно отчету ПАО "Ашинский метзавод" по РСБУ за 2021 год (отчетность за 2022 год предприятие не публиковало), Aldworth Investments Ltd. принадлежало 19,06% акций, Hacton Finance Ltd. - 19%, Wisegrass Investments Ltd. - 19,94%, Granotex Ventures Ltd. (все - Кипр) - 10,18%. По данным списка аффилированных лиц за первое полугодие 2022 года, Александр Саломахин владел 5,97% акций ПАО, еще 2,92% принадлежало дочерней компании Ашинского метзавода ООО "Дата-Форум".

Ашинский металлургический завод – крупный производитель аморфной и электротехнической стали, толстолистового проката.