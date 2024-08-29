Полугодовой убыток "Мостотреста" вырос в 2,5 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года выручка ПАО "Мостотрест" по МСФО выросла на 25,7%, до 1,8 млрд рублей , сообщила компания. Чистый убыток группы увеличился почти в 2,5 раза и составил 676,4 млн рублей.

В составе нераспределенной прибыли компания отразила на конец полугодия более 3,1 млрд рублей.

Себестоимость продаж составила около 1,5 млрд рублей (+21,2%), валовая прибыль повысилась на 51%, до 327,6 млн рублей.

Дебиторская задолженность "Мостотреста" по договорам строительного подряда увеличилась на 46,5%, до 2,7 млрд рублей. Совокупные обязательства компании с начала года выросли на 15,1%, превысив 16 млрд рублей. В том числе краткосрочные обязательства увеличились почти в 2,9 раза, до 14,2 млрд рублей (за счет роста обязательств по договорам с заказчиками с 2,8 млрд рублей до 11,7 млрд рублей); долгосрочные - упали на 79,3%, до 1,9 млрд рублей с 9 млрд рублей годом ранее.

Денежные средства на специальных счетах компании на конец полугодия составляли около 7,9 млрд рублей против 9 млрд рублей на начало года. Большая часть из них сформирована средствами, выделенными на строительство по госконтрактам. Как сообщалось, с конца прошлого года "Мостотрест" получил два крупных для своих нынешних масштабов инфраструктурных госконтракта по крымским объектам: на расширение ж/д участка Владиславовка - Семь Колодезей за 16,2 млрд рублей и на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря в Крыму за 15,9 млрд рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно опубликованной отчетности, на конец полугодия оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% - в свободном обращении.