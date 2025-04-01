АО "Дороги и мосты" снизило годовую выручку по РСБУ на четверть, до 120 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Дороги и мосты" (входит в ГК "Нацпроектстрой" группы "1520" и Аркадия Ротенберга) в 2024 году снизило чистую прибыль по РСБУ на 26,1%, до 120,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Оборот от выполнения строительно-монтажных работ собственными силами компании за прошлый год составил 60,8 млрд рублей (-36,5%), силами субподрядчиков - 55,9 млрд рублей (-17,3%).

Себестоимость продаж компании сократилась до 107,3 млрд рублей (-25,6%), в том числе себестоимость продаж работ собственными силами - 53,9 млрд рублей (-29,6%), силами субподрядчиков - 47,4 млрд рублей (-27,1%).

Валовая прибыль компании упала на 30,1%, до 12,9 млрд рублей.

Показатель прочих доходов подскочил почти до 9 млрд рублей с 1,8 млрд рублей в 2023 году, прочие расходы увеличились до 6,8 млрд рублей с 4,7 млрд рублей соответственно. Показатель процентов к уплате взлетел до 14,3 млрд рублей с 3,6 млрд рублей, проценты к получению выросли до 9,8 млрд рублей с 3,2 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила около 3,5 млрд рублей против 7,3 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль АО за прошлый год составила 4,8 млрд рублей. Предыдущие два года компания также заканчивала с прибылью. В 2022 году она составила 6,6 млрд рублей, в 2023 году - 5,3 млрд рублей. Как отмечается в отчетности, в 2024 году были начислены дивиденды в общем объеме 12,7 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства АО за год выросли на 44,3%, до 175,6 млрд рублей, в частности кредиты и займы подскочили в 4,5 раза, до 85,1 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 25,3%, до 51,8 млрд рублей, в том числе за счет увеличения задолженности по полученным авансам на 70,1%, до 21,4 млрд рублей.

АО "Дороги и Мосты" является основой дорожно-строительного дивизиона группы "Нацпроектстрой", объединяет более 19 тыс. сотрудников и более 4 тыс. единиц техники. Портфель заказов компании рассчитан на несколько лет вперед. В него входят мосты через Волгу, Каму, Москву-реку, участие в масштабных проектах по строительству трасс М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и других инженерных проектов в российских регионах.