ВС РФ решил изучить "комплексное" налогообложение, особо затратное для энергетики и добычи

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ определит, должно ли облагаться производственное оборудование и другие активы подобного рода налогом на недвижимость, в том числе в контексте сделки по его продаже как единого недвижимого комплекса (ЕНК) вместе со зданиями и постоянными сооружениями.

В прошлом суд уже затрагивал эту проблематику, и решения 2019-2021 годов были не в пользу Федеральной налоговой службы. Но затем отказы судей ВС РФ пересмотреть доначисление налогов в делах "Русгидро" и дочерней компании "Россетей" привело к тому, что ФНС и некоторые суды сочли: практика поменялась. В результате в 2023 году возник вал доначислений налога в связи с переквалификацией движимого имущества в недвижимость по признакам вхождения в единый производственный комплекс и участия в едином технологическом процессе, от которых особенно страдают энергетические и добывающие компании, отмечают эксперты.

Но теперь, по мнению юристов, ВС РФ может высказаться в поддержку налогоплательщиков, а не ФНС. Результаты спора будут иметь важное значение, говорят эксперты.

ДОРОГИЕ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ

Это вопрос, согласно арбитражной картотеке, судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ будет разбирать на примере активов зарегистрированного в 1993 году ООО "Совместное предприятие "Аркаим", в создании которого, согласно ЕГРЮЛ, принимали участие Александр Лепихов и некий Берн Сиверсен, более в учредительной деятельности в российском бизнес-пространстве незамеченный. Эта компания с привлечением средств ВЭБ (11 млрд рублей), ВТБ (1,5 млрд рублей), Сбербанка, банка "Возрождение" и Россельхозбанка реализовывала, в частности, проект создания производственного комплекса в поселке Ванино, который осуществлял бы переработку древесины, производство пиломатериалов и плит ДСП.

Первая очередь предприятия была запущена в 2009 году, его ввод в строй обеспечил существенный прирост доходов "Аркаима". К 2012 году выручка компании, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выросла до 5,247 млрд рублей, чистая прибыль составила 360,925 млн рублей.

Но уже весной 2013 года суд принял заявление о признании "Аркаима" несостоятельным, затем вводилась процедура внешнего управления, наблюдались проблемы с выплатой заработной платы. В 2013-м и 2014 годах выручка компании упала до 2,944 млрд рублей и 1,815 млрд рублей соответственно, чистые убытки составили 415,668 млн рублей и 235,728 млн рублей. В ноябре 2016 года суд признал "Аркаим" банкротом, открыл конкурсное производство.

Незадолго до этого, в июле, Лепихов обещал, что "Аркаим" погасит обязательства перед банками-кредиторами. "Работа с китайскими инвесторами подходит к завершению. Конец сентября-первая половина октября - будет доступно первое финансирование", - говорил он. По словам Лепихова, ожидается, что китайская сторона на первом этапе выделит около $400 млн для "замены более дорогих российских денег". Инвестор не назывался. Долг погашен не был.

Банкир со взысканием

Кредитование со стороны ВЭБа позднее стало предметом уголовного разбирательства в отношении бывшего заместителя председателя этой организации Анатолия Балло и Лепихова - им вменяли в вину растрату выделенных средств. Мещанский райсуд Москвы 17 февраля 2022 года, согласно картотеке, признал их виновными в совершении преступления, а уголовное преследование по ходатайствам подсудимых и защитников было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам - в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Но гражданско-правовой ответственности Балло не избежал, по крайней мере на данный момент. 9 июня 2023 года Хорошевский суд Москвы взыскал с него 10,9 млрд рублей в качестве возмещения вреда от преступления, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе суда (в картотеке сумма не раскрыта). Апелляционная инстанция подтвердила это решение. 8 августа 2024 года Балло подал кассационную жалобу, которая пока не рассмотрена.

Лепихов является фигурантом еще одного дела. 12 сентября 2023 года Мещанский суд заочно арестовал его в рамках уголовного дела от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск, писал "Коммерсантъ".

Продать в единстве

В 2020 году суд решил, что активы "Аркаима" должны реализовываться как единый имущественный комплекс, включающий производственное оборудование. Впервые они были выставлены на торги весной того года по цене 14,037 млрд рублей, последовало несколько безуспешных попыток их продать, пока по итогам электронных торгов в форме публичного предложения с закрытой формой представления предложений о цене, проводившихся с 25 октября по 7 декабря 2021 года, это имущество не ушло единственному претенденту - АО "Нью Форест Про" - по минимально возможной цене в 2,276 млрд рублей.

"Нью Форест Про" зарегистрировано в 2018 году. Согласно опубликованным корпоративным документам, в мае 2019 года общество заключило с властями соглашение об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток, которое предусматривает реализацию инвестпроекта "Создание деревоперерабатывающего производства в поселке Ванино". Общая сумма профинансированных по состоянию на 31 декабря 2023 года капитальных вложений в проект составляет 4,35 млрд рублей, создано 1407 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников - 913 человек, сообщает общество.

Выручка "Нью Форест Про" в 2023 году выросла на 5,8% по сравнению с 2022-м, до 5,686 млрд рублей. Вместо чистого убытка в размере 155,954 млн рублей по итогам 2022 года в 2023-м общество показало чистую прибыль в размере 48,354 млн рублей.

Бенефициары не раскрываются.

Комплексно-налоговый спор

Продажа активов "Аркаима" в качестве единого имущественного комплекса и повлекла спор, который дошел до ВС РФ.

В декларации по налогу на имущество организаций за 2020 год "Аркаим" сначала отчитался о подлежащих к уплате в бюджет 64,12 млн рублей, но затем направил уточненный документ с меньшей суммой - 35,25 млн рублей. При новом расчете компания учла амортизацию основных средств, а также исключило налог на основные производственные средства, которые представляют собой движимое имущество, которое с 1 января 2019 года не признается объектом налогообложения независимо от даты принятия в эксплуатацию.

В свою очередь сотрудники ФНС после камеральной проверки предложили "Аркаиму" погасить недоимку в 7,5 млн рублей по налогу на имущество и 2 млн рублей пеней и штрафов. В досудебном порядке компании удалось снизить претензии до 4,22 млн рублей налога и 1,13 млн рублей санкций за их неуплату.

Доначисляя эти суммы, инспекторы исходили из того, что задекларированная обществом в качестве движимого имущества часть основных средств входит в состав единого недвижимого комплекса (ЕНК, о нем говорит статья 133.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ), а потому они неправомерно исключены при расчете налога на имущество организаций. В частности, к ним налоговый орган отнес деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции, указано в материалах дела.

Конкурсный управляющий "Аркаима" Валерий Кубелун, который с этим не согласился, в Арбитражном суде Хабаровского края выиграл: решение налогового органа было признано недействительным. Обосновывая свое решение, первая инстанция отметила, что "Аркаим" не регистрировал спорные объекты как единый комплекс, они расположены на отдельных земельных участках. Кроме того, суд принял во внимание экспертное исследование, согласно которому неразрывная связь упомянутых основных производственных средств с землей отсутствует, есть возможность их демонтажа без несоразмерного ущерба.

Однако апелляционный суд отменил это решение, сочтя правомерным подход ФНС. Вторая инстанция построила свое решение на том основании, что раз на банкротных торгах активы "Аркаима" продавались как единый имущественный комплекс, то именно так они должны рассматриваться и с налоговой точки зрения.

Арбитражный суд Дальневосточного округа согласился с апелляцией. При этом он отдельно высказался против аргумента первой инстанции об отсутствии регистрации. Кассация написала, что государственная регистрация права на вещь не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости. Для этого, по мнению суда округа, достаточно установить наличие признаков, на основании которых ее можно охарактеризовать таким образом в силу природных свойств или закона.

Ни цели, ни признака

Конкурсный управляющий "Аркаима" обжаловал принятое в пользу ФНС решение в ВС РФ. В жалобе, согласно материалам дела, говорится, что объединение имущества в один лот для торгов произведено с целью получения более высокой цены, что соответствует целям закона о банкротстве. Для других отраслей права это фактическое обстоятельство не может иметь значения, "не может повлиять на формирование в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации, а также на правильность начисления налога и применения налоговых льгот", приводится в документах ВС РФ аргумент жалобы. Ее податель также обращает внимание на общую неопределенность применения статьи 133.1 ГК РФ о ЕНК.

В жалобе также приводится множество признаков, на основании которых спорные активы нельзя причислить к недвижимости: это производственные линии, которые свободно демонтируются, подлежат замене, могут быть исключены из процесса выпуска продукции; они не относятся к зданиям и сооружениям, приняты на бухгалтерский учет в качестве других инвентарных объектов; находятся на разных земельных участках и приобретались в разное время.

Отдельно Кубелун пишет о том, что трансформаторная подстанция не обладает признаками недвижимого имущества. "Сам по себе факт монтажа оборудования в специально возведенном для его эксплуатации месте, в том числе если последующий демонтаж и перемещение оборудования потребует несения дополнительных затрат, не может являться основанием для отнесения такого оборудования к неотъемлемой части здания", - приводится в материалах дела позиция заявителя.

Судья Татьяна Завьялова передала жалобу на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

Практика поменялась?

Аргумент о ЕНК для обложения налогом на имущество производственного и вспомогательного оборудования, если оно размещено в зданиях и сооружениях для той или иной предпринимательской деятельности, ФНС пыталась применять еще со второй половины 2010-х годов. Затем ВС РФ высказался против такой практики, констатируют опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

"Впервые этот аргумент был рассмотрен ВС РФ еще в деле "Лесозавода-25" в июле 2019 года. Тогда суд сказал, что этот аргумент не имеет правового значения. В 2021 году он дважды повторил эти выводы в делах "Минвод Ачалуки" и "Юга-Нового века", - напоминает партнер юркомпании Taxology Алексей Артюх. "СКЭС отвергла прежние подходы налоговых органов и судов, предложив опираться не только на квалификацию имущества в качестве движимого или недвижимого, но и на положения о бухгалтерском учете, потому что они отражают не формально-правовую, а экономическую сторону отношений и назначение конкретных вещей. В связи с этим СКЭС отвергла аргументы о единстве процесса, комплекса, имущества и т. п.", - говорит партнер "МЭФ Legal" Вадим Зарипов.

Однако спустя всего полтора года судьи ВС РФ в делах с участием крупных энергетических компаний отказались передать на рассмотрение в кассационном порядке жалобы на принятые в пользу ФНС решения нижестоящих судов, где "старые песни на новый лад", по выражению Зарипова, снова использовались. "Все крутится вокруг некоего "функционального единства", потому что на практике разграничить самостоятельность вещей непросто, и они действительно используются не сами по себе, а в комплексе и взаимосвязи с другими, - говорит он. - Например, в деле "Русгидро" турбины и другое оборудование суды расценили как часть гидроэлектростанции, и тогда ВС РФ не усмотрел оснований для принятия дела к своему рассмотрению, хотя вопрос довольно спорный исходя из цели льготы - обновления оборудования". Та же судьба была у жалобы одной из дочерних компания "Россетей", напоминает Артюх.

Это, по его словам, дало основания ФНС и некоторым судам посчитать, что "практика поменялась". После этого уже в 2023 году "страну захлестнул вал проверок и споров о доначислении налога в связи с переквалификацией движимого имущества в недвижимость по признакам вхождения в единый производственный комплекс и участия в едином технологическом процессе", констатирует партнер Taxology.

Среди пострадавших отраслей он называет в первую очередь генерацию и передачу электроэнергии, добывающую промышленность, но затронута и переработка. "Проблема приобрела угрожающие масштабы - бизнес в последний год забросал обращениями госорганы с просьбой урегулировать практику, - описывает ситуацию Артюх. - На рассмотрении ВС РФ прямо сейчас находится не менее пяти истребованных дел по жалобам налогоплательщиков".

Отрадные перспективы

О перспективах рассмотрения дела "Аркаима" в СКЭС ВС РФ эксперты говорят чуть в разной тональности, но и Зарипов, и Артюх обращают внимание на то, что эта компания из той же отрасли, что и "Лесозавод-25", в налоговом споре которого коллегия отвергла аргументацию ФНС. "Дело "Аркаима" по фактуре очень схоже с делом "Лесозавода-25", поэтому я ожидаю, что ВС РФ скорее подтвердит правовые позиции, высказанные в 2019-2021 годах", - говорит Артюх.

Объекты очень схожи, соглашается Зарипов и обращает внимание еще на одно обстоятельство, роднящее дело "Аркаима" с проигрышным для ФНС налоговым спором "Юга-Нового века": и тогда, и сейчас речь идет о трансформаторной подстанции. "Это говорит о том, что перспективы дела "Аркаима" однозначно в пользу налогоплательщиков", - считает он.

Артюх в свою очередь отмечает, что среди доводов налогоплательщика выделена ссылка на неясность толкования закона в свете практики и неприменимость упомянутой выше статьи 133.1 ГК РФ. По его словам, это "отрадно" и "представляется значимым".

"Очевидно, СКЭС намерена повторить и подтвердить, а возможно и развить прежние подходы по разграничению облагаемого и необлагаемого имущества, чтобы воздействовать на практику судов, которые часто не учитывают правовые позиции, сформированные ВС РФ по этому вопросу в определениях СКЭС и отраженные в его обзорах", - уверен Зарипов. "Результаты спора будут иметь важное значение для большого числа аналогичных споров. Возможно, ВС РФ рассмотрит и другие жалобы налогоплательщиков из других отраслей, чтобы подчеркнуть универсальность позиции независимо от типа объектов", - думает Артюх.