Brent подорожала до $80,26 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти прибавляют более 2% на торгах в четверг на фоне сильных статданных из США, подтвердивших устойчивость американской экономики и ослабивших опасения трейдеров в отношении возможного снижения спроса на энергоносители в стране.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена Министерством торговли с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с 2,8%. Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи - до 231 тысячи, сообщило Минтруда США.

К 17:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,61 (2,05%), до $80,26 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,87 (2,5%), до $76,38 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии. В начале недели власти восточной части страны объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком.

Экспорт из пяти портов в восточной части Ливии был приостановлен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В общей сложности пропускная способность экспортных терминалов в этих портах составляет порядка 800 тысяч баррелей в сутки.

Результатом спора между лидерами восточной части Ливии и властями западной части страны стала нефтяная блокада, резко сократившая поставки нефти, говорится в обзоре аналитиков ING Уоррена Паттерсона и Эвы Мэнти. Снижение объема добычи нефти в Ливии в связи с этим составило около 500 тыс. баррелей в сутки, отмечают эксперты, которых цитирует MarketWatch.