"КАМАЗ" снизил чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за I полугодие 2024 года упала в 3,7 раза (на 73,2%) до 3,7 млрд руб., говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы составила 187,6 млрд руб. (+12,4%), в том числе от продаж грузовиков - 107,4 млрд руб. (-1% г/г), от продажи автобусов, электробусов и спецтехники - 27,9 млрд руб. (+59,9%). Общая себестоимость продаж автопроизводителя за 6 месяцев составила 152,9 млрд руб. (+13,4%). Валовая прибыль компании выросла на 8,5%, до 34,7 млрд руб.

Показатель EBITDA за I полугодие составил 20,1 млрд руб. против почти 21 млрд руб., о которых компания сообщала, комментируя отчетность за аналогичный период прошлого года. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев упал до менее 3,5 млрд руб. с 80,7 млрд руб. по итогам I полугодия 2023 года.

"На фоне непростой ситуации и динамики рынка стабильно устойчивые показатели компании – это итоги работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешная реализация инвестиционных проектов, достижения команды управленцев и всего коллектива. Мы продолжим работу в направлении укрепления технологического суверенитета страны. В планах - расширение модельного ряда автомобилей К5, локализация автокомпонентов для линейки мало- и среднетоннажных автомобилей "Компас", участие в федеральных проектах по обновлению автопарков пассажирского автотранспорта в регионах России", - цитирует пресс-служба ПАО "КАМАЗ" гендиректора компании Сергея Когогина.

"КАМАЗ" в своем пресс-релизе отмечает, что в связи с реализацией инвестпроектов по импортозамещению и развитию нового модельного ряда автомобилей и производственных мощностей чистый долг группы увеличился до 78,4 млрд руб. "При росте финансовых расходов группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам", - подчеркивается в сообщении автопроизводителя.

Совокупные обязательства ПАО "КАМАЗ", согласно опубликованной отчетности, с начала года выросли на 5,4% до 368,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства составили 134,3 млрд руб. (+4,7%), краткосрочные - 233,9 млрд руб. (+5,8%), в частности кредиторская задолженность выросла до 110,9 млрд руб. с 88,3 млрд руб. на начало года.

По РСБУ, как сообщалось, "КАМАЗ" в I полугодии получил 641 млн руб. чистой прибыли против 13 млрд руб. за тот же период 2023 года. Выручка была на уровне 156,3 млрд руб. (-14,9%). Комментируя финансовые результаты полугодия по РСБУ, в пресс-службе "КАМАЗа" говорили об эффекте высокой базы. "Позитивные финансовые результаты прошлого года превышали показатели прошлых лет, так как год был не типичным с точки зрения деятельности компании. Таким образом, по итогам I полугодия нынешнего года можно говорить об эффекте высокой базы. Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям. Стоит также отметить, что на финансовых показателях первой половины этого года негативно сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем в целом текущие финансовые результаты группа оценивает как устойчивые", - говорили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Основным акционером ПАО "КАМАЗ" к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Еще 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), еще одна не называвшаяся в последних отчетах камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Когогин в феврале говорил "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников. "Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны", - говорил он без уточнения, кто стал покупателем доли и какова была сумма сделки.