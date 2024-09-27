Продажи "КАМАЗа" в первом полугодии упали на 20%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Продажи ПАО "КАМАЗ" в I полугодии 2024 года упали почти на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 18 460 единиц автотехники, говорится в отчете производителя.

В частности, грузовиков было продано 17 445 штук (-22%), автобусов - 677 (-2%), электробусов - 338 (в 3,8 раза больше).

Как сообщалось, выручка "КАМАЗа" по МСФО в I полугодии составила 187,6 млрд руб. (+12,4%), в том числе от продаж грузовиков - 107,4 млрд руб. (-1%), от продажи автобусов, электробусов и спецтехники - 27,9 млрд руб. (+60%). Общая себестоимость продаж группы достигла 152,9 млрд руб. (+13%). Валовая прибыль выросла на 8,5%, до 34,7 млрд руб., однако чистая прибыль упала в 3,7 раза, до 3,7 млрд руб.

Основным акционером ПАО "КАМАЗ" к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в группе сохраняла германская Daimler. Еще 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), еще одна не называвшаяся в последних отчетах камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Когогин в феврале говорил "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников, не уточняя, кто стал покупателем доли и какова была сумма сделки.