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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 2 тыс.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. до 231 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение числа новых заявок на уровне 232 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 231,5 тыс. с 236,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 августа, выросло до 1,868 млн по сравнению с пересмотренными 1,855 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали роста показателя до 1,870 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,863 млн.

США
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