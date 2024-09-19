Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума за 4 месяца
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тысяч - до 219 тысяч, сообщило Минтруда США. Это минимальный уровень за последние четыре месяца.
По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 231 тысячу, а не 230 тысяч, как сообщалось прежде.
Аналитики в среднем прогнозировали сохранение числа заявок на уровне 230 тысяч, по данным Trading Economics.
Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 227,5 тысячи против 231 тысячи неделей ранее.
Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 сентября, опустилось до минимума более чем за год - до 1,829 млн по сравнению с пересмотренными 1,843 млн неделей ранее.
Эксперты ожидали, что их число не изменится относительно предварительно объявленного уровня предыдущей недели и составит 1,85 млн.