Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума за 4 месяца

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тысяч - до 219 тысяч, сообщило Минтруда США. Это минимальный уровень за последние четыре месяца.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 231 тысячу, а не 230 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение числа заявок на уровне 230 тысяч, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 227,5 тысячи против 231 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 сентября, опустилось до минимума более чем за год - до 1,829 млн по сравнению с пересмотренными 1,843 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали, что их число не изменится относительно предварительно объявленного уровня предыдущей недели и составит 1,85 млн.