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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Оценка роста ВВП США во II квартале улучшена до 3% с 2,8%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале выросла на 3% в пересчете на годовые темпы, по пересмотренным данным Министерства торговли США.

Ранее сообщалось о повышении на 2,8%. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Для сравнения: по итогам первого квартала рост ВВП составил 1,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне повысились на 2,9%, а не на 2,3%, как было заявлено предварительно. В том числе расходы на товары повысились на 3%, на услуги - на 2,9%.

Госрасходы увеличились на 2,7%, а не на 3,1%. Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 4,6%, что оказалось хуже предварительно объявленных 5,2%.

Экспорт увеличился на 1,6% (предварительная оценка предусматривала рост на 2%), импорт - на 7% (6,9%).

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале выросли на 1,7%, до $2,774 трлн, после спада на 2,7% кварталом ранее.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 3,4% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,8% после роста на 3,7% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Представленная Минторгом информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за второй квартал запланирована на 26 сентября.

США Минторговли
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