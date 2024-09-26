Оценка роста ВВП США во II квартале подтверждена на уровне 3%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2024 года выросла на 3% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным Министерства торговли США.

Ведомство подтвердило опубликованные месяцем ранее пересмотренные данные. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, также не ожидали пересмотра показателя.

По итогам первого квартала рост ВВП составил 1,6%. Ранее сообщалось о подъеме на 1,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне повысились на 2,8%, а не на 2,9%, как было заявлено ранее. В том числе расходы на товары повысились на 3%, на услуги - на 2,7%.

Госрасходы увеличились на 3,1%, а не на 2,7%. Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 3,9%, что оказалось хуже ранее объявленных 4,6%.

Экспорт увеличился на 1% (предыдущая оценка предусматривала рост на 1,6%), импорт - на 7,6% (7%).

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале выросли на 3,5%, до $3,142 трлн, после спада на 2,1% кварталом ранее.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на пересмотренные 3,5% в январе-марте (ранее сообщалось о росте на 3,4% в первом квартале). Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,8% после роста на 3,7% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Предварительные данные о динамике ВВП США за третий квартал 2024 года будут обнародованы 30 октября.