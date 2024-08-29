Производитель Jack Daniel's снизил чистую прибыль в I финансовом квартале на 16%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, снизил чистую прибыль в первом квартале 2025 финансового года на 16%, при этом показатель не оправдал ожиданий рынка, как и выручка.

Чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 июля, составила $195 млн, или $0,41 в расчете на акцию, по сравнению с $231 млн, или $0,48 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Операционная прибыль снизилась на 14% и составила $281 млн.

Выручка компании в минувшем финквартале сократилась на 8% - до $951 млн.

Аналитики, опрошенные компанией FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $0,45 на акцию при выручке в $991 млн.

Компания по-прежнему ожидает, что по итогам начавшегося фингода органический рост выручки и операционной прибыли составит 2-4%.

Акции Brown-Forman дешевеют на 0,1% в начале торгов в четверг.