Производитель Jack Daniel's неожиданно нарастил квартальную чистую прибыль на 29%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, неожиданно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года, однако снизившаяся выручка не оправдала прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 30 апреля, составила $266 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $207 млн, или $0,43 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Операционная прибыль выросла на 26% и составила $375 млн.

Выручка компании в минувшем финквартале сократилась на 8% - до $964 млн.

Аналитики, опрошенные компанией FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $0,41 на акцию при выручке в $1,028 млрд.

Компания ожидает, что по итогам начавшегося фингода органический рост выручки и операционной прибыли составит 2-4%.