Производитель Jack Daniel's неожиданно нарастил квартальную чистую прибыль на 29%
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, неожиданно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года, однако снизившаяся выручка не оправдала прогнозов рынка.
Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 30 апреля, составила $266 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $207 млн, или $0,43 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.
Операционная прибыль выросла на 26% и составила $375 млн.
Выручка компании в минувшем финквартале сократилась на 8% - до $964 млн.
Аналитики, опрошенные компанией FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $0,41 на акцию при выручке в $1,028 млрд.
Компания ожидает, что по итогам начавшегося фингода органический рост выручки и операционной прибыли составит 2-4%.