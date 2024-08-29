"Газпром" запустил в работу 4-ю линию Амурского ГПЗ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" запустил в эксплуатацию четвертую по счету производственную линию Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"На Амурском газоперерабатывающем заводе мы уже запустили в работу четвертую технологическую линию. Продолжаем строительство газоперерабатывающих мощностей на Северо-Западе России, в Усть-Луге. Работа ведется строго по графику", - сказал он.

Миллер отметил, что концерн развивает сегмент переработки газа, "чтобы обеспечить российскую экономику продукцией, которая востребована в огромном количестве отраслей; отраслей, для которых наша продукция является основой их дальнейших производственных циклов".

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В его составе будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021-го, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте, Linde заявила о приостановке проектов в России.

Летом 2023 года "Газпром" запустил в эксплуатацию две линии: №1 (восстановлена после пожара) и №3 (новая). В декабре сообщалось о запуске линии №2, которая сильнее всего была повреждена огнем.