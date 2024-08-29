"Газпром" за 8 месяцев удвоил поставки газа в регион Центральной Азии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" удвоил поставки газа в регион Центральной Азии, такие данные по итогам 8 месяцев 2024 года привел на селекторном совещании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы расширяем сотрудничество и со странами Центральной Азии. Потребление энергоресурсов в этих странах растет очень высокими темпами. Эти республики развиваются очень интенсивно в экономическом и социальном плане. И это открывает для нас новые возможности. Только за январь-август, за восемь месяцев, мы нарастили поставки газа в этот регион в два раза", - сказал он.

В частности, добавил он: "Сейчас заявки, которые мы удовлетворяем для поставок газа в Узбекистан, идут по газопроводу "Средняя Азия - Центр" на максимальном технически возможном уровне. На зимнем уровне. На уровне, на котором мы поставляли газ прошлой зимой в Узбекистан, когда там наступили аномально сильные холода".

Отдельно Миллер остановился на работе в Киргизии. За 10 лет со дня создания компании "Газпром Кыргызстан" уровень газификации в стране повышен в два раза.

Потребление газа в Узбекистане после долгого периода уверенного роста в последние годы начало вынужденно сокращаться из-за снижения добычи. В 2023 году страна стала нетто-импортером природного газа.

В октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Со странами региона подписаны соглашения о расширении стратегического сотрудничества.

Поставки ПАО "Газпром" в регион в долгосрочной перспективе будут способствовать динамичному развитию экономик стран Центральной Азии, уверены в российской компании.