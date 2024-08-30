Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб., сообщила компания.

НК приводит цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отмечая, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений 2022-2023 гг.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 5,2 трлн руб., в то время как годом ранее 3,9 трлн руб. с учетом корректировки на эффект роялти в проекте "Сахалин-1". Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 17,8% год к году, до 1,65 трлн руб. Свободный денежный поток составил 700 млрд руб., что на 61,3% больше первого полугодия прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило менее 1x. Капитальные затраты выросли на 16,2% и достигли 696 млрд руб. Удельные операционные затраты на добычу составили $2,7/ барр. н. э.

На фоне высокого уровня процентных ставок компания принимает меры по сокращению долговой нагрузки в рублях. "Помимо роста процентных ставок, негативное влияние на показатели компании оказывает опережающий рост тарифов естественных монополий. В частности, с 2020 г. увеличение тарифа на перевозки грузов по железной дороге превысило темпы инфляции на 17%", - отмечается в сообщении.