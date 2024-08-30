"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефтью" в первом полугодии составила 131,3 млн тонн нефтяного эквивалента (5,362 млн барр. н.э. в сутки), сообщила компания.

При этом добыча жидких углеводородов зафиксирована в объеме 92,8 млн тонн (3,796 млн б/с), газа - 46,8 млрд куб. м (1,566 млн б.н.э./с). Более трети добычи газа компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 году, уточняет НК.

Проходка в эксплуатационном бурении превысила 5,9 млн метров, в эксплуатацию введено более 1,4 тыс. новых скважин, 71% из них - горизонтальные. На суше РФ "Роснефть" выполнила 1,2 тыс. пог. км сейсмических работ 2D и 4,7 тыс. кв. км сейсмических работ 3D, завершены испытанием 15 поисково-разведочных скважин с успешностью 87%.

В рамках проекта "Восток Ойл" выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2 D и 0,6 тыс. кв. км работ 3 D, завершена испытаниями 1 скважина, закончено бурением 2 скважины, еще на 2 скважинах проводятся испытания, продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: проходка в эксплуатационном бурении составила 42 тыс. м, закончено бурением 6 эксплуатационных скважин. На магистральном нефтепроводе Ванкор - Пайяха - Бухта Север по состоянию на конец первого полугодия произведен монтаж более 65 тыс. свай, сварено более 280 км трубопровода, включая двухтрубный участок длиной 78 км, выполнена укладка основной нитки перехода нефтепровода через реку Енисей, завершаются работы по обратной засыпке траншеи, начаты дноуглубительные работы для прокладки резервной нитки. Компания выполнила большую часть работ на двух грузовых, а также одном причале для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север", продолжает строительство нефтеналивного причала, ведет работы по строительству приемо-сдаточного пункта нефти. На производственные объекты проекта по Северном морскому пути и зимним дорогам было доставлено свыше 830 тыс. т материалов и оборудования, что на 32% больше, чем годом ранее.

Объем переработки нефти компанией в РФ в отчетном периоде составил 40,9 млн тонн, произведено 1130 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия "Роснефти" произвели более 100 т катализаторов риформинга бензинов и 185 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов, проведена регенерация 630 т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива. Компания реализовала на внутреннем рынке 21,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 6,4 млн т бензина и 8,8 млн т дизельного топлива. На бирже "Роснефть" продала 5 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива. Доля компании в совокупном объеме биржевых продаж бензина и дизельного топлива составила 38%.