Globaltrans отменит дивидендную политику на фоне технических сложностей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans Investment PLC принял решение об отмене дивидендной политики, сообщила компания.

"На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - говорится в сообщении Globaltrans.

В сообщении компании отмечается, что она "продолжает изучать различные варианты стратегических действий для преодоления сложившихся ограничений корпоративной структуры, сохраняя приверженность высоким стандартам корпоративного управления и соблюдению интересов всех акционеров".

Globaltrans сохраняет Abu Dhabi Global Market в качестве юрисдикции головной структуры.

Последний раз Globaltrans выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года. Выплаты финальных дивидендов за 2021 год не осуществлялись, они были "временно приостановлены в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности", сообщала в сентябре 2022 года компания.

В марте 2024 года Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. В январе у компании появился новый совладелец – бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании – Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 г. включал около 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций) и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.