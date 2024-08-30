Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3%, бумаги Globaltrans упали на 15%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс вечерней сессии четверга на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (октябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $80 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" и "Роснефти". Во "втором эшелоне" упали более чем на 15% акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" на слабом отчете и расписки Globaltrans на новостях об отмене компанией дивидендной политики.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2717,32 пункта (+0,3%), индекс РТС - 936,0 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составляет 91,4548 руб. (+0,99 копейки).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2024 года составила 773 млрд руб., сообщила компания. НК приводит цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отмечая, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений 2022-2023 гг.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 5,2 трлн руб., в то время как годом ранее он был равен 3,9 трлн руб. с учетом корректировки на эффект роялти в проекте "Сахалин-1". Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 17,8% год к году, до 1,65 трлн руб. Свободный денежный поток составил 700 млрд руб., что на 61,3% больше первого полугодия прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило менее 1x. Капитальные затраты выросли на 16,2% и достигли 696 млрд руб. Удельные операционные затраты на добычу составили $2,7/ барр. н. э.

Тем временем совет директоров Globaltrans (-15,3%) Investment PLC принял решение об отмене дивидендной политики, сообщила компания. "На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - говорится в сообщении Globaltrans.

Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-16,4%, до 50 рублей) по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась в 17,6 раза к уровню аналогичного периода 2023 г., до 1,781 млрд руб. с 31,295 млрд руб., сказано в отчете компании. Выручка сократилась на 14,5% - до 78,372 млрд руб.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов допускает, что индекс МосБиржи в пятницу может подняться к отметке 2750 пунктов, при этом локомотивом роста могут выступить бумаги нефтегазовых компаний.

В то же время акции Сбербанка могут быть вновь хуже рынка, полагает аналитик. На фоне включения с 20 сентября в основной индекс МосБиржи повышенный спрос будет наблюдаться на акции "Яндекса" и "Группы Астра". Также ожидается восстановление котировок бумаг ПАО "Южуралзолото" после их рекордного падения. Триггером для роста может стать добавление акций компании в лист ожидания на включение в базу расчета индекса МосБиржи, считает аналитик.

"Отчетность "Газпрома" позволила индексу МосБиржи удержаться выше отметки 2700 пунктов. В четверг вышло много корпоративных отчетов за первое полугодие, причем вне зависимости от финансовых результатов все акции этих компаний были под давлением продаж. Переломным моментом стала публикация результатов "Газпрома" за первое полугодие. На этом фоне бумаги компании вернулись к отметке 130 руб., прибавив за день почти 5%. Это поддержало все остальные бумаги, которые частично восстановили свои потери. Наибольшие вопросы вызывает динамика акций "ЛУКОЙЛа", который показал неплохие результаты за первое полугодие. Потенциальная дивдоходность бумаг НК по итогам года при благоприятном развитии ситуации может достичь 19%. Однако, несмотря на это, бумаги "ЛУКОЙЛа" просели более чем на 1%", - отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в четверг сообщил, что поступающие статданные не дают оснований говорить об устойчивом замедлении темпов роста цен в России, поэтому регулятор по-прежнему видит необходимость в более жесткой денежно-кредитной политике на протяжении более длительного времени.

"Столь жесткая риторика может и дальше оказывать давление на рынок акций, хотя длинная нетто-позиция розничных инвесторов по фьючерсу на индекс МосБиржи достигла максимума за два месяца. Мы полагаем, что риски, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой, уже учтены в котировках, в то время как на позитивные корпоративные результаты инвесторы внимания пока не обращают", - полагают эксперты.

В пятницу акционеры "РусАгро" рассмотрят вопрос о редомициляции компании в Россию, состоится ВОСА "Северстали" по вопросу дивидендов за I полугодие, а также вышел отчет Globaltrans. Менеджмент грузоперевозчика сообщил об отмене дивидендных выплат, что разочаровало инвесторов.

В США в четверг индекс акций Dow Jones (+0,6%) обновил свой максимум (41335 пунктов), но просел Nasdaq (-0,2%) и практически не изменился S&P 500 (-0,22 пункта).

Рынок уверенно поднимался в первой половине торгов и развернулся к снижению во второй части сессии. Эксперты объясняют такую динамику техническим откатом, усугубленным слабой активностью торгов, учитывая, что трейдеры готовятся к длительным выходным. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%. Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс.

Между тем дефицит внешней торговли товарами в США в июле увеличился на 6,3%, до максимальных с мая 2022 года $102,7 млрд, сообщил Минторг. Объем импорта товаров вырос на $6,1 млрд, до $275,6 млрд, что говорит об устойчивости потребительского спроса в Штатах. Объем экспорта товаров из страны в июле практических не изменился, оставшись на уровне $172,9 млрд.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 повысился на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,4%).

Безработица в Японии в июле выросла до максимальных с августа 2023 года 2,7%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Австралии в июле не изменились месяц к месяцу после подъема на 0,5% в июне, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики прогнозировали замедление роста до 0,3%.

Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение оценки роста ВВП на прежнем уровне.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, Brent превысила $80 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $80,31 за баррель (+0,3% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $76,23 за баррель (+0,4% и +1,9% в четверг).

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные о ВВП США, подтвердившие устойчивость экономики страны.